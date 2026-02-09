Pietro Meda è il nuovo presidente dell' Automobile Club Milano | succede a Geronimo La Russa

Pietro Meda è il nuovo presidente dell'Automobile Club Milano. È stato scelto dal consiglio direttivo durante l’ultima riunione di venerdì 6 febbraio in corso Venezia. Meda, avvocato, prende il posto di Geronimo La Russa. La decisione è stata presa all’unanimità dai membri del consiglio.

La Russa è stato eletto presidente di Aci. Meda, da tempo vice, era il "successore naturale" L'Ac Milano ha un nuovo presidente: è Pietro Meda, avvocato. Lo ha eletto il consiglio direttivo, che si è riunito venerdì 6 febbraio in corso Venezia. Da anni Meda ricopriva la carica di vice presidente vicario. Succede a Geronimo La Russa, dimessosi il 3 febbraio in seguito alla sua elezione a presidente di Aci. “In questi anni, come vicepresidente vicario, ho avuto il privilegio di contribuire al percorso di un sodalizio storico che da sempre rappresenta eccellenza, passione per il motorismo, tutela dell’automobilista e promozione della sicurezza stradale”, ha dichiarato Meda: “Oggi raccolgo questa eredità con senso di responsabilità istituzionale e con l’impegno di portare avanti e rafforzare i valori che ci contraddistinguono: senso di appartenenza al club e alla federazione, vicinanza concreta ai cittadini, innovazione nella mobilità sostenibile, valorizzazione del nostro patrimonio motoristico storico-sportivo e dialogo costante con istituzioni, imprese e appassionati”.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Approfondimenti su Automobile Club Milano

Il Consiglio dei Ministri ha ufficializzato la nomina di Geronimo La Russa a presidente dell’Aci.

Questa mattina il Consiglio dei ministri ha deciso di nominare Geronimo La Russa come nuovo presidente dell’Aci.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Automobile Club Milano

Argomenti discussi: Meda – Olginatese, gli highlights [VIDEO].

Pietro Meda è il nuovo presidente di Aci MilanoPietro Meda è il nuovo presidente di Aci Milano. Continuità, mobilità sostenibile e sicurezza stradale al centro del mandato. milanosportiva.com

Pietro Meda è il nuovo Presidente di Automobile Club MilanoL’Avvocato Pietro Meda è il nuovo Presidente di Automobile Club Milano. L’elezione è avvenuta nella prima mattinata di venerd&igr ... monza-news.it

In #Ucraina le temperature si abbasseranno, l’acqua congelerà! Nei rifugi antiaerei tanti bambini: sono cantine senza riscaldamento. Le sirene suonano di notte, è una guerra psicologica. A Radio Vaticana con Voi Piero Meda, direttore @WeWorldGlobal #12g x.com