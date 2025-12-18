Cesare Cremonini ‘chiama’ i fan alla Music Park Arena 2026 a Imola | Saremo in 80mila

Cesare Cremonini invita i suoi fan a vivere un’esperienza unica all’Autodromo di Imola nel 2026. Con entusiasmo e energia, annuncia che la data si avvicina e che i biglietti stanno esaurendo rapidamente. Un evento imperdibile, pronto a riempire di musica e emozioni un pubblico di 80mila persone. Preparatevi a vivere un momento memorabile insieme al cantautore italiano, che promette uno spettacolo indimenticabile.

© Ilrestodelcarlino.it - Cesare Cremonini ‘chiama’ i fan alla Music Park Arena 2026 a Imola: “Saremo in 80mila” Imola, 18 dicembre 2025 – “Ultimi biglietti disponibili per la data all’Autodromo di Imola. Saremo 80mila”. È una chiamata ai fan quella arrivata ieri via social da Cesare Cremonini, che sabato 13 giugno 2026 inaugurerà la nuova Music Park Arena di via Malsicura. Il forte legame tra Cremonini e Imola nel nome di Senna. Nella grande area verde alle spalle del rettilineo principale del circuito, oggetto in queste settimane di lavori propedeutici appunto alla sua trasformazione in spazio per i concerti, ci saranno dunque circa 10mila spettatori in più rispetto alla precedente esibizione a Imola del cantautore bolognese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Leggi anche: Music Park Arena, lavori al via: ospiterà 105mila spettatori. “Imola modello per i concerti” Leggi anche: Cesare Cremonini è il primo grande ospite annunciato alla Milano Music Week 2025 La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Cremonini, un viaggio a San Siro con 57 mila fan per combattere la solitudine: «Meno ego, più emozioni» - Lo grida ai 57 mila di San Siro che ieri sera hanno preparato la valigia per accompagnarlo in questo tour negli ... corriere.it Cesare Cremonini, tutto pronto per il Live 2025: il palco da record per viaggiare tra l’Alaska e Bologna VIDEO - L'imponente macchina del Cremonini Live25 ha ufficialmente acceso i motori: 65 metri di fronte palco per 22 metri di altezza, una ... ilgazzettino.it Cesare Cremonini ha tante novità per i suoi fan: le anticipazioni - Lo ha fatto via social, con una clip animata, dove comunica a tutti di collegarsi giovedì 16 maggio alle ore 21:00 ... 105.net Cesare Cremonini - Possibili Scenari per pianoforte e voce Sky Sport presenta 350 ore di grandi eventi live, i migliori momenti di sport del 2025 da rivivere con Cesare Cremonini e ben 10 nuove produzioni originali realizzate ad hoc per il periodo natalizio - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.