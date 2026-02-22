Nuova Lancia Gamma la vedremo già entro l’estate 2026?

L’annuncio sulla futura Lancia Gamma deriva da fonti ufficiali e indica che il modello arriverà entro l’estate 2026. La casa automobilistica ha mostrato alcune immagini anticipatrici e annunciato un design innovativo con tecnologia avanzata. Attualmente, i dettagli sul motore e le caratteristiche specifiche sono ancora riservati, ma si prevede un grande investimento nel settore elettrico. La produzione si concentrerà nello stabilimento principale, dove si stanno aggiornando le linee di assemblaggio.

Ecco come sarà la nuova Lancia Gamma e cosa si aspetta per il periodo attorno al 2028 (dato che il lancio è programmato prima, nel 2026): Che cos’è la nuova Lancia Gamma. La Gamma non è un restyling: è una nuova ammiraglia completamente moderna, pensata per rilanciare il marchio Lancia in Europa dopo anni di pausa. È destinata a diventare il modello di punta della casa (più grande e importante della Ypsilon e della futura Delta). Dove sarà prodotta. Stabilimento Stellantis di Melfi (Italia) – cuore della produzione e della transizione verso mobilità sostenibile di Lancia. Piattaforma e motori. La Gamma si baserà sulla piattaforma STLA Medium, molto flessibile e moderna: Supporta motorizzazioni elettriche full-BEV. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

Ponte sullo Stretto, nuova tabella di marcia: delibera e atto aggiuntivo entro l’estateNella relazione illustrativa al decreto Infrastrutture vengono fissate le scadenze per il ponte sullo Stretto.

Lavori Villa Comunale a Napoli, Santagada fissa nuova scadenza: “Entro l’estate aperti due lotti”L’assessore Vincenzo Santagada annuncia che entro l’estate saranno aperti due lotti dei lavori alla Villa Comunale di Napoli.

NUOVA LANCIA GAMMA – Emozione in movimento

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Nuova Lancia Fulvia: il progetto digitale che riaccende l’anima sportiva del brand [RENDER]; Lancia: Dopo Ypsilon 1.2, ecco Gamma e il sogno Delta e Y10; Nuova Lancia Thema: tra tradizione e futuro con un design così sarebbe un plus per il brand; Nuova Lancia Thema: eleganza italiana e innovazione per il rilancio del marchio.

Lancia Gamma 2026: cambia la strategia e il 1.2 PureTech rischiaLa nuova Lancia Gamma, che farà il suo debutto nel 2026, potrebbe non avere il motore 1.2 PureTech nella versione entry-level. motorisumotori.it

Nuova Lancia Gamma: il frontale della Suv elettrica e ibrida nelle ultime foto spiaStellantis - Nuova Lancia Gamma: il frontale della Suv elettrica e ibrida nelle ultime foto spia SCOPRI! Magazine Quotazioni Usato ... quattroruote.it

Durante Only Fun su Nove, Belen Rodriguez lancia una nuova stoccata all'ex marito commentando una gag sui suoi trascorsi amorosi - facebook.com facebook