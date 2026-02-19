Arresti domiciliari per imprenditore nel Palermitano | accuse di sfruttamento ed estorsione

La Guardia di Finanza di Palermo ha arrestato un imprenditore di 62 anni con l’accusa di sfruttamento e estorsione. La decisione è stata presa dal giudice durante un’indagine che ha portato alla scoperta di pressioni e pratiche illegali nei confronti di alcuni dipendenti. I finanzieri hanno eseguito l’ordinanza e lo hanno posto agli arresti domiciliari. L’uomo, noto nel settore delle costruzioni, è stato fermato in un’abitazione privata nel centro della città. Le indagini continuano per chiarire altri dettagli dell’inchiesta.

I militari del comando provinciale di Palermo hanno dato esecuzione a un'ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari che dispone gli arresti domiciliari per un imprenditore di 62 anni. L'uomo è accusato di sfruttamento del lavoro ed estorsione ai danni dei propri dipendenti. Oltre al titolare dell'azienda, che ricopre anche il ruolo di rappresentante legale di una società attiva nella lavorazione e nel confezionamento di prodotti ortofrutticoli destinati alla grande distribuzione con sede a Partinico, risulta indagato anche un suo stretto collaboratore.