Un'improvvisa minaccia si abbatte sull'imprenditore, con pneumatici e bombolette di gas da campeggio a fuoco lasciati come intimidazione. La scena è chiara, il messaggio evidente: si tratta di un atto intimidatorio. Ora, spetta alle forze dell'ordine seguire le piste investigative per individuare gli autori e fare luce su questo gesto inquietante, nel rispetto della legalità e della giustizia.

© Agrigentonotizie.it - Pneumatici e bombolette di gas da campeggio a fuoco: intimidazione per imprenditore

Le modalità non lasciano dubbi: è stata un'intimidazione. Adesso spetterà ai carabinieri tentare di tracciare la giusta pista investigativa per arrivare, laddove possibile, all'identificazione degli autori. Di chi ha messo e incendiato due pneumatici e delle bombolette di gas da campeggio davanti. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Leggi anche: Albania, imprenditore italiano ucciso a colpi d'arma da fuoco

Leggi anche: L’imprenditore varesino Edoardo Sarchi ucciso con un colpo d’arma da fuoco in Albania: la Farnesina segue il caso

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Pneumatici e bombolette di gas da campeggio a fuoco: intimidazione per imprenditore.

Frosinone, esplode una bombola di gas in campeggio: ferito un uomo, è grave - È accaduto nel pomeriggio di lunedì scorso, 15 agosto, a Filettino, comune di montagna in provincia di Frosinone che dista dalla capitale poco più di 100 chilometri. fanpage.it

Bombola di gas esplode in una roulotte e investe un'intera famiglia: gravi mamma e figlia - 40, all'interno del campeggio Alleghe nell'area di sosta per roulotte e camper che ha anche dei piccoli ... corriereadriatico.it

Esplode una bombola di gas in un campeggio nel Bresciano: ferita e ustionata una turista - In seguito all’esplosione di una bombola di gas, una turista di 67 anni è rimasta ferita e ustionata in un campeggio di Marone, in provincia di Brescia, questa mattina. fanpage.it

Come ricaricare le bombolette e risparmiare un sacco di soldi.

Da oltre 30 anni, Fontanelli Pneumatici è al tuo fianco per garantire viaggi sicuri! Offriamo una gamma completa di servizi: Pneumatici delle migliori marche Convergenza ed equilibratura Officina per tagliandi e meccanica Revisioni auto, furgoni - facebook.com facebook