Da Riccione alla cerimonia delle Olimpiadi Il sogno realizzato di due giovani ballerine

Da Riccione alle Olimpiadi, due giovani ballerine hanno realizzato un sogno che sembrava impossibile. Mai avrebbero pensato di danzare davanti a milioni di persone in un evento così importante. La loro storia è partita da una città di mare, e ora si trovano sotto i riflettori di un palcoscenico globale. Un percorso fatto di passione, fatica e tanta determinazione.

Nutrono tanti sogni, ma mai avrebbero immaginato di danzare in mondovisione per un evento sportivo di primissimo piano. Le ballerine riccionesi Giada Mauri, 24 anni, e Morena Daggiano, 19, faranno parte del corpo di ballo dell’ Accademia di danza OrmarsLab di Milano, che assieme a una decina di professionisti ballerà a San Siro in occasione della cerimonia d’apertura dei Giochi olimpici invernali Milano-Cortina. Da giorni impegnate nelle prove dello spettacolo, non vedono l’ora di dimostrare il loro talento davanti agli occhi del mondo intero. "Ci esibiremo venerdì in diretta su Raiuno, lo spettacolo comincerà intorno alle 20, ma noi ci esibiremo verso le 2222,30 – anticipano –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Da Riccione alla cerimonia delle Olimpiadi. Il sogno realizzato di due giovani ballerine Approfondimenti su Riccione Olimpiadi Antonella, ballerina alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi 2026: “È da novembre che proviamo, un’emozione enorme” Antonella, la ballerina che ha aperto le Olimpiadi 2026 a Milano-Cortina, dice di aver provato un’emozione enorme. Da Cesenatico al West End: le due giovani ballerine volano a Londra e puntano alle accademie Martina Giordani e Ilaria Delvecchio, giovani ballerine di Cesenatico, hanno ottenuto un'importante opportunità: grazie alla vittoria alla 19esima edizione del La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Riccione Olimpiadi Argomenti discussi: Da Riccione alla cerimonia delle Olimpiadi. Il sogno realizzato di due giovani ballerine; Decoro e manutenzione del verde: riconoscimento al Lions Club Riccione per i pini d’Aleppo di viale Corridoni; United Riccione, l’ex presidente Cassese dovrà saldare il prezzo pattuito per l’acquisto; Ci ha lasciati Marcella Carboni. Da Riccione alla cerimonia delle Olimpiadi. Il sogno realizzato di due giovani ballerineMorena Daggiano e Giada Mauri fanno parte dell’accademia di danza che si esibirà venerdì a Milano ... msn.com Piantati quattro pini d’Aleppo in viale Corridoni: Riccione ringrazia il Lions ClubQuesta mattina, sabato 24 gennaio, si è svolta una cerimonia in viale Corridoni, a Riccione, alla presenza della sindaca Daniela Angelini, dell’assessore ... chiamamicitta.it ONOREFICENZA AL MERITO La cerimonia di consegna al Quirinale è prevista nelle prossime settimane. L’Amministrazione Comunale di Riccione esprime “profondo orgoglio e sentite congratulazioni”. - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.