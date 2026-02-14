Due giovani talenti a Sanremo | la voce di Irpinia sulle vetrine nazionali del Festival

Irpinia si fa notare a Sanremo perché due giovani artisti portano la loro musica sul palco del Festival. La voce di uno di loro, originaria di Montemiletto, conquista pubblico e giuria con un brano scritto in famiglia. La loro partecipazione porta un tocco di freschezza e tradizione alle serate più viste della tv italiana.

Montemiletto, Avellino – La musica prodotta in Irpinia torna a essere protagonista sui palcoscenici nazionali. Due giovani artisti montemilettesi, Gaia Pasquariello e Piero Napolitano, saranno tra i protagonisti delle manifestazioni collaterali al Festival di Sanremo, in programma dal 26 al 27 febbraio. Gaia Pasquariello, 14 anni, frequenta la classe 2B dell’Istituto ITE “Amabile” di Avellino, indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing. Studia canto presso l’Accademia “Frank Guarente” dal 2021 con la maestra Pina Cassano e pianoforte dal 2026 con la maestra Laura Intinghero. La giovane artista si esibirà con il brano inedito Baci da incubo, scritto dal maestro Vincenzo Capasso.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Giovani talenti del Conservatorio di Piacenza si distinguono nei concorsi nazionali, dimostrando le capacità e l’impegno delle future generazioni di musicisti italiani.

Mercoledì 4 febbraio 2026, nel Salone Convegni della Caritas di Aversa, si è tenuta la IX edizione de “La Voce della Memoria”.

