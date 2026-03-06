Emilia-Romagna | nubi in fuga weekend a 16 gradi

L’Emilia-Romagna si prepara a cambiare stagione con l’arrivo della primavera meteorologica, anche se oggi, 6 marzo 2026, il cielo rimane coperto da nubi basse e nebbia. Le condizioni atmosferiche attuali mantengono temperature intorno ai 16 gradi, mentre le nubi iniziano a dissolversi nel corso del weekend. La regione si avvia a un periodo di tempo più stabile e soleggiato.

La primavera meteorologica è ufficialmente alle porte dell’Emilia-Romagna, sebbene il cielo di oggi, 6 marzo 2026, sia ancora offuscato da nubi basse e nebbia che trattengono freddo e umidità. Secondo le analisi del tecnico meteorologo Roberto Nanni, un campo di alta pressione proveniente dall’Europa centrale sta iniziando a proteggere la regione, promettendo ampie schiarite per il fine settimana con temperature che dovrebbero superare i 15-16 gradi. Mentre l’inverno meteorologico si concludeva tecnicamente alla fine di febbraio, l’atmosfera regionale continua a soffrire della persistenza di polveri sottili e sabbia sahariana, fattori che limitano il riscaldamento immediato ma che non escludono un miglioramento progressivo nelle prossime ore. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Torna il caldo? Di quanto si alzano le temperature in Emilia-Romagna: le previsioni dell’esperto meteoPer Roberto Nanni, è marzo e meteorologicamente parlando è primavera. Ma nuvole basse e strati di nebbia finora hanno trattenuto freddo e umidità in regione, ingabbiando anche polveri sottili e sabbia ... msn.com

Meteo Bologna, Emilia Romagna: oggi cielo coperto, Giovedì 26 e Venerdì 27 nubi sparseMeteo per Mercoledì 25 Febbraio 2026, Bologna. Giornata caratterizzata da cielo coperto, temperature comprese tra 8 e 14°C ... ilmeteo.it

Pronti, partenza, via! Dal 30 maggio al 5 ottobre arriva il nuovo treno diretto Zurigo-Rimini. Farà 9 tappe in Emilia-Romagna lungo la via Emilia: Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena e poi Bologna Centrale, Faenza, Forlì, Cesena e infine Rimini. Dalla m - facebook.com facebook

Le previsioni #meteo di oggi in #EmiliaRomagna: coperto o molto nuvoloso per nubi basse con temporanee schiarite nelle ore centrali della giornata. Assenza di precipitazioni. max 12/15°C Maggiori info arpae.it/it/temi-ambien… x.com