L’Italia si prepara a un’altra giornata di maltempo. Nubi nere e piogge intense non mollano, mentre le temperature scendono rapidamente. Un’onda di freddo arriva dal Nord-Est, portando gelo e condizioni difficili su gran parte del Paese. Le previsioni segnalano che la perturbazione continuerà a spostarsi verso il centro e il sud, creando disagi e allarmi tra cittadini e autorità.

Un’ondata di maltempo estremo ha investito l’Italia con piogge diffuse e temporali intensi, mentre un’imponente massa d’aria gelida si prepara a spostarsi dal Nord-Est verso il centro e il sud del Paese. La situazione meteorologica, in corso dal 31 gennaio 2026, è segnata da un contrasto marcato tra l’Europa orientale, dove il freddo si è stabilizzato in modo eccezionale, e l’Italia, ancora sotto l’influenza di sistemi perturbati provenienti dall’Atlantico. Le zone più colpite sono il Centro-Sud, dove precipitazioni abbondanti e persistenti hanno già causato allagamenti in diverse aree urbane, mentre al Nord le Alpi registrano accumuli nevosi significativi, con rischi di valanghe in alcune località montane. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Allerta meteo in tutta Italia: nubi nere e temperature in calo segnano l’arrivo del freddo intenso

Approfondimenti su Allerta Meteo

Un'allerta meteo gialla è stata diramata, segnalando temperature molto basse che interesseranno anche la provincia di Parma.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Allerta Meteo

Argomenti discussi: In Puglia allerta meteo gialla (criticità ordinaria) per rischio vento nella giornata di domani, 28 gennaio; Ciclone Harry, al Sud danni per almeno 740 milioni. Allerta gialla oggi sulla Sicilia - Campania, sabato 24 gennaio allerta gialla per temporali; Maltempo, allerta meteo da arancione a gialla in quasi tutta Italia: regioni a rischio; LIVE - Allerta meteo 21 e 22 gennaio, ecco avvisi e chiusure dei comuni siciliani.

Piogge e temporali, prorogata allerta meteo fino a tutto domani, giovedìstata prorogata fino alla mezzanotte di giovedì 29 gennaio l'allerta meteo della Protezione civile regionale. Codice arancione (criticità moderata) per rischio idrogeologico e codice giallo (criticità ... rainews.it

Meteo, scatta l'allerta rossa, arancione e gialla il 20 gennaio 2026 in Italia con scuole chiuse al Sud e nelle IsoleAllerta meteo rossa, arancione e gialla anche il 20 gennaio 2026 in Italia: ecco dove. Si prevedono scuole chiuse in Calabria, Sicilia, Sardegna. meteo.it

ALLERTA METEO | In arrivo sullo Jonio temporali intensi, raffiche oltre 100 km/h e neve dai 1000 metri facebook