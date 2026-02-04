Una nuova perturbazione atlantica sta portando maltempo in Calabria. Nella zona di Reggio si sono già formate nuvole temporalesche che minacciano piogge intense e vento forte. Le previsioni parlano di precipitazioni che si intensificheranno nelle prossime ore, creando problemi alla circolazione e alle attività all’aperto. La Protezione civile invita alla prudenza e a seguire gli aggiornamenti.

Una nuova perturbazione atlantica sta scendendo sul Mediterraneo occidentale, portando con sé un’imminente fase di maltempo che colpirà in modo diretto la Calabria, con particolare impatto sulla zona di Reggio. La Protezione civile regionale ha diramato un avviso di allerta gialla valida per tutta la giornata di mercoledì 4 febbraio 2026, fino alle ore 24. L’allerta riguarda sia la criticità idrogeologica che idraulica, con particolare riferimento ai fenomeni temporaleschi, e coinvolge l’intera provincia di Reggio Calabria e gran parte della regione. Le previsioni indicano precipitazioni diffuse, con rovesci intensi e temporali localizzati, soprattutto sui settori tirrenici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Allerta meteo in Calabria: nubi temporalesche minacciano la zona di Reggio con precipitazioni intense e vento forte.

Approfondimenti su Reggio Calabria

Le intense precipitazioni e i forti venti che hanno interessato Calabria, Sardegna e Sicilia dal 19 gennaio hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco, con circa 1.

La Protezione civile ha emesso un’allerta gialla in Sicilia.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Maltempo in Calabria, le immagini della piena del Fiume Neto vicino Santa Severina (KR)

Ultime notizie su Reggio Calabria

Argomenti discussi: Febbraio inizia col maltempo. Allerta gialla per Sardegna, Sicilia e Calabria; Piogge e venti forti a Reggio Calabria, sarà una domenica di maltempo da allerta gialla; Meteo, allerta maltempo per venti di burrasca e mareggiate: ecco dove; Allerta Meteo, è allarme in Calabria, Sicilia, Sardegna e Malta per un nuovo violento Ciclone in arrivo nel weekend: domenica sarà un mostro profondo 987hPa sullo Jonio.

Maltempo, allerta meteo gialla oggi 4 febbraio: l'avviso per 12 regioniNuova allerta meteo anche oggi, mercoledì 4 febbraio, per gran parte delle regioni del Centro e del Sud in Italia nella fase dominata dal maltempo diffuso. La pioggia continua a lasciare il segno, con ... adnkronos.com

Allerta meteo domani 4 febbraio in 12 regioni: temporali e vento forte al Centro-Sud. Le previsioniUna nuova perturbazione atlantica in ingresso sul Mediterraneo occidentale interesserà gran parte dell'Italia centro-meridionale, determinando una fase perturbata con piogge ... ilmessaggero.it

ALLERTA METEO Stato di allerta GIALLA per VENTO e per RISCHIO IDROGEOLOGICO e per TEMPORALI per il 4 febbraio 2026, emesso dalla Protezione Civile Regione Puglia per la zona interessante il territorio martinese. L’ufficio com - facebook.com facebook