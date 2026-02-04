Tin bòta in libreria l' analisi critica di Franco Belosi sui recenti eventi alluvionali

In libreria arriva un nuovo libro di Franco Belosi,

L'opera si presenta come un’analisi critica degli eventi alluvionali occorsi da maggio 2023, uno studio scientifico presentato con un linguaggio semplice e comprensibile al grande pubblico. Un lavoro esposto, per l'occasione, con il supporto di slides e fotografie proiettate nel corso della presentazione. L’ingresso è libero e il ricavato netto delle vendite del libro sarà destinato ai progetti di beneficenza che l’associazione Anime nel Fango sta portando avanti per il 2026. L'appuntamento è alla libreria Mondadori in Corso della Repubblica 144 alle ore 17.30 Il museo civico San Domenico apre alla grande mostra dedicata al Barocco: tra i 200 capolavori le opere di Bernini, Rubens e Fontana🔗 Leggi su Forlitoday.it

Approfondimenti su Tin Bòta

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Tin Bòta

Tîn Bôta! ci racconta il 2026. È l’annuario in dialetto reggianoE’ fresca di stampa l’edizione 2026 del calendario ‘Tîn Bôta!’, oramai divenuto oggetto pop e di culto per i bilinguisti del dialetto reggiano – lingua italiana. Già disponibile in edicola e in ... ilrestodelcarlino.it

’Tîn Bôta!’, ecco il calendario in dialettoSono 366 frasi scritte in bilingue, arricchite da vignette e illustrazioni, nate dal desiderio di esprimere l’amore per la nostra città Proverbi, modi di dire, parole strane in dialetto reggiano con ... ilrestodelcarlino.it