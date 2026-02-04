Tin bòta in libreria l' analisi critica di Franco Belosi sui recenti eventi alluvionali
In libreria arriva un nuovo libro di Franco Belosi,
L'opera si presenta come un’analisi critica degli eventi alluvionali occorsi da maggio 2023, uno studio scientifico presentato con un linguaggio semplice e comprensibile al grande pubblico. Un lavoro esposto, per l'occasione, con il supporto di slides e fotografie proiettate nel corso della presentazione. L’ingresso è libero e il ricavato netto delle vendite del libro sarà destinato ai progetti di beneficenza che l’associazione Anime nel Fango sta portando avanti per il 2026. L'appuntamento è alla libreria Mondadori in Corso della Repubblica 144 alle ore 17.30 Il museo civico San Domenico apre alla grande mostra dedicata al Barocco: tra i 200 capolavori le opere di Bernini, Rubens e Fontana🔗 Leggi su Forlitoday.it
