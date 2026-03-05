Bollette a Benevento il gas pesa sulle famiglie | tra le spese più alte della regione

A Benevento le famiglie affrontano bollette del gas tra le più alte della regione, con un peso significativo sulle spese mensili. Secondo un’analisi di Facile.it, nel 2025 le famiglie campane con contratti nel mercato libero a tariffa indicizzata hanno speso in media 952 euro per il gas e 736 euro per la luce. Questi dati evidenziano il carico economico che le utenze energetiche rappresentano per molte famiglie locali.

Secondo l'analisi di Facile.it, in Campania nel 2025 le famiglie con un contratto di fornitura nel mercato libero a tariffa indicizzata hanno speso, in media, 736 euro per la bolletta della luce e 952 euro per quella del gas. Per la bolletta del gas, invece, le province dove si è pagato di più sono state quelle di Avellino (1.209 euro), Benevento (1.127 euro) e Salerno (1.057 euro); di contro, le aree dove si è speso di meno sono quelle di Napoli (879 euro) e Caserta (950 euro).

