A Caserta le bollette elettriche più salate della Campania | 747 euro a famiglia

A Caserta, le famiglie pagano in media 747 euro all’anno per l’energia elettrica, rendendola la provincia con le bollette più care della Campania. Questi dati sono stati diffusi dall’osservatorio di Facile, che ha analizzato i costi energetici nelle varie aree della regione. La cifra rappresenta un importo elevato rispetto ad altre province campane.

L'analisi dell'osservatorio di Facile.it. Per il gas, invece, Terra di Lavoro è la meno cara Caserta è la provincia con le bollette elettriche più salate della Campania. Emerge dall’osservatorio di Facile.it che ha preso in considerazione le utenze domestiche di luce e gas con fornitura nel mercato libero a tariffa indicizzata. Guardando all’elettricità emerge che la provincia con le bollette più pesanti è stata Caserta; qui, in media, a fronte di un consumo annuo dichiarato pari a 2.423 kWh, la spesa 2025 è arrivata a 747 euro. Al secondo posto della classifica regionale, staccata di un soffio, troviamo la provincia di Napoli (746 euro, 2. 🔗 Leggi su Casertanews.it

