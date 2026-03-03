Il sabato del villaggio globale è finito E i confini non ci proteggono più

Il 3 marzo 2026, a Roma, si segnala la fine del cosiddetto sabato del villaggio globale. I confini sono stati ricostruiti con muri e fossati, segnando un ritorno a misure di chiusura. Queste barriere sono state rialzate in molte aree, ma non sembrano più offrire la stessa protezione di un tempo. La situazione riflette un cambiamento nelle politiche di sicurezza internazionale.

Roma, 3 marzo 2026 – Il sabato del villaggio globale è finito. I confini sono tornati fossati. Si sono rialzati i muri, ma non ci proteggono più. Quel tempo di calma apparente, che profuma di benzina e tabacco, tramonta nel 1989 assieme al sol dell'avvenire. Con il Muro di Berlino si sbriciola il confine del mondo diviso in due blocchi. Per una volta gli americani cercano la nuova frontiera a Est. La globalizzazione, ideologia dell'egemonia a stelle e strisce, abbatte le frontiere economiche. E il World Wide Web, la "ragnatela grande quanto il mondo", smette di essere un segreto militare: dopo trent'anni il progetto Internet esce dai cassetti del Pentagono per diventare un'infrastruttura civile capace di cancellare i limiti delle comunicazioni.