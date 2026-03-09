La BBC ha annunciato che non trasmetterà la cerimonia, aggiungendo un altro episodio di tensione con il re dopo lo scandalo legato a un membro della famiglia reale. Per anni, la rete ha seguito e documentato ogni aspetto della vita della royal family britannica, diventando un punto di riferimento per il pubblico e la storia ufficiale della Corona.

Per decenni la Bbc ha documentato ogni evento, ogni fase della storia della royal family britannica, come fosse una sorta di diario pubblico della Corona. Uno degli appuntamenti principali del calendario reale è il Commonwealth Day, il giorno dedicato ai 56 Stati indipendenti che compongono il Commonwealth delle Nazioni. L’evento si celebra, per tradizione, ogni secondo lunedì di marzo con un discorso del Re e una funzione nell’Abbazia di Westminster. Nel 2026 il Commonwealth Day cade il 9 marzo e a Westminster, ha precisato il Daily Mail, sono attesi 1800 ospiti. Quest’anno, a sorpresa, la Bbc, che ha sempre offerto un’ampia copertura mediatica della giornata, ha rinunciato alla diretta televisiva. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Non trasmetteremo la cerimonia". Altro schiaffo a Re Carlo dopo lo scandalo di Andrea

Articoli correlati

Re Carlo, la notizia choc dopo lo scandalo del fratello AndreaL’arresto di Andrew Mountbatten Windsor ha scosso dalle fondamenta la monarchia britannica, aprendo una fase di profonda incertezza per la famiglia...

Caso Epstein, pressing di Carlo dopo lo scandalo: Andrea ha lasciato la Royal Lodge(Adnkronos) – Andrew Mountbatten-Windsor ha lasciato la Royal Lodge dopo le pressioni ricevute dal fratello, re Carlo, a seguito dello scandalo...