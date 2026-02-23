Re Carlo la notizia choc dopo lo scandalo del fratello Andrea

Il re Carlo ha annunciato un'importante decisione dopo che il fratello Andrea si è trovato coinvolto in uno scandalo legato a un'indagine sulla sua condotta. La causa è il crescente scrutinio pubblico e le pressioni della stampa, che hanno portato alla sospensione di alcune attività ufficiali di Andrea. La notizia ha dominato le prime pagine dei giornali e ha acceso un acceso dibattito sulla tenuta della monarchia. La famiglia reale si prepara a affrontare le prossime settimane.

L'arresto di Andrew Mountbatten Windsor ha scosso dalle fondamenta la monarchia britannica, aprendo una fase di profonda incertezza per la famiglia reale. Un terremoto istituzionale che arriva in un momento già delicato, con la popolarità dei Windsor in flessione dopo la scomparsa di Regina Elisabetta II. Il comunicato diffuso da Carlo III, con cui il sovrano ha espresso pieno sostegno alle autorità, non è bastato a contenere l'ondata di critiche e il clima di sfiducia che si è rapidamente diffuso nel Paese. Secondo Antonio Caprarica, osservatore attento delle vicende reali, la crisi sarebbe ormai a un punto di non ritorno.