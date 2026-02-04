Re Carlo ha spinto suo fratello, Andrea, a lasciare la Royal Lodge. Dopo lo scandalo Epstein, Andrea ha scelto di andarsene, seguendo le richieste di Carlo. La decisione arriva nel mezzo di una crisi in famiglia che tiene banco sui giornali.

(Adnkronos) – Andrew Mountbatten-Windsor ha lasciato la Royal Lodge dopo le pressioni ricevute dal fratello, re Carlo, a seguito dello scandalo Epstein. Una fonte ha confermato al Times che Andrea si è trasferito dalla residenza di Windsor a un indirizzo non divulgato nella tenuta reale di Sandringham, nel Norfolk. Preoccupato per le ultime rivelazioni sui documenti di Jeffrey Epstein pubblicati dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, Charles avrebbe chiesto al fratello di accelerare il trasferimento. All’ex duca di York sarà consentito di tornare alla Royal Lodge per imballare altri scatoloni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Caso Epstein, pressing di Carlo dopo lo scandalo: Andrea ha lasciato la Royal Lodge

Approfondimenti su Andrew Mountbatten Windsor

Andrew ha lasciato la Royal Lodge dopo che re Carlo ha insistito, sotto pressione, a causa dello scandalo Epstein.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Andrew Mountbatten Windsor

Argomenti discussi: Andrea dica ciò che sa sul caso Epstein, la pressione di Buckingham Palace sul principe; Buckingham Palace, pressing su Andrea: 'Vada a testimoniare sul caso Epstein'; Alis e Veronafiere presentano la 5°edizione di LetExpo, a Verona dal 10 al 13/3; Caso Epstein, Daily Mail: Contattò Lord Mandelson per aiutare DiCaprio nel lavoro.

Caso Epstein, pressing di Carlo dopo lo scandalo: Andrea ha lasciato la Royal LodgeAndrew Mountbatten-Windsor si è trasferito dalla residenza di Windsor a un indirizzo non divulgato nella tenuta reale di Sandringham, nel Norfolk ... adnkronos.com

Buckingham Palace, pressing su Andrea: Vada a testimoniare sul caso EpsteinBuckingham Palace preme perché Andrew Mountbatten-Windsor dica ciò che sa sul caso Epstein. Secondo fonti reali citate dalla Bbc, il fratello minore di re Carlo è sottoposto a crescenti pressioni affi ... adnkronos.com

Caso Epstein, dalle dimissioni dell’ex ministro britannico Mandelson alle convocazioni dei Clinton: cosa è successo x.com

Trump su Epstein: “Non ero suo amico, è una cospirazione” Donald Trump torna a difendersi dopo la pubblicazione di nuovi documenti sul caso Epstein. In un messaggio su Truth Social, il presidente Usa ha negato qualsiasi rapporto di amicizia con Jeffrey E - facebook.com facebook