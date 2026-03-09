Guido Crosetto bloccato a Dubai Luciana Littizzetto gli scrive la letterina | Non potevi andare in Liguria?

Il ministro degli Esteri, Guido Crosetto, si trova attualmente bloccato a Dubai a causa dello scoppio della guerra in Iran, di cui non era a conoscenza. Durante il suo soggiorno in vacanza, ha avuto difficoltà a rientrare in Italia. La situazione ha attirato l’attenzione di Luciana Littizzetto, che gli ha scritto una letterina suggerendogli di andare in Liguria.

L’imbarazzante figuraccia del cuneese ministro degli esteri Guido Crosetto, rimasto bloccato per lo scoppio della guerra in Iran – di cui non sapeva niente - mentre era in vacanza a Dubai, ha attirato anche l’attenzione di Luciana Littizzetto. Ieri, 8 marzo, durante l’ultima puntata di “Che tempo che fa” in onda sul Nove, la comica torinese ha dedicato al politico di Fratelli d’Italia la sua letterina. “Illustrissimo, eminentissimo ministro a due ante – ha esordito Littizzetto – Orso Balù della difesa italiana, mastodontico cuneese senza rum che non hai fatto il militare a Cuneo ma sei di Cuneo, terra che ci ha anche regalato Daniela Santanché e Flavio Briatore. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha tenuto “una riunione d’emergenza in videoconferenza con il capo di Stato Maggiore della Difesa, il generale Luciano Portolano, il direttore nazionale degli armamenti, ammiraglio di squadra Giacinto Ottaviani, e i rappr - facebook.com facebook

