Sanremo 2026 Sal Da Vinci | Ho tenuto la mano di Sayf perché l’ho sentito come un figlio Il primo posto lo dedico a Geolier stacco un pezzo del mio premio e glielo do

Sal Da Vinci ha raccontato di aver tenuto la mano di Sayf durante la serata, sentendolo come un figlio, e ha annunciato di dedicare il primo posto a Geolier, a cui ha staccato un pezzo del premio. Dopo aver vinto con la canzone “Per sempre sì”, l’artista si è mostrato ancora emozionato ma felice per il riconoscimento al Festival di Sanremo 2026.

Sal Da Vinci è ancora frastornato ma al settimo cielo per la sua vittoria al Festival di Sanremo 2026 con “Per sempre sì”. Abbiamo incontrato l’artista poche ore dopo l’incoronazione. Sul palco il vincitore ha condiviso gli ultimi istanti prima della proclamazione con Sayf che ha 30 anni meno e che comunque rappresenta il nuovo della musica italiana. “È stata comunque un’emozione grande stringere la mano a Sayf, che è un giovane forte, – ha detto Da Vinci -, ha una musicalità pazzesca. E soprattutto il messaggio della sua canzone ‘Tu mi piaci tanto’ è molto incisivo, molto forte. Io gli ho fatto tanti complimenti”. E ancora: “È come se avessi avessi portato per mano mio figlio, perché è più piccolo dei miei figli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Sal Da Vinci: «Voglio condividere la vittoria di Sanremo 2026 con Geolier, che viene dal popolo come me. Nonostante il mare in tempesta, ho sempre cercato di portare la nave in porto»Sal Da Vinci dedica la vittoria anche a Napoli: «Napoli ha sempre cantato, pure senza Sanremo, e la sua musica è riconosciuta in tutto il mondo.

Sanremo 2026: Sal Da Vinci arriva al Quirinale per fare visita al presidente Matterella

Nel 1985 Sal Da Vinci era stato scelto dal regista romano per girare il film "Troppo forte" - facebook.com facebook

Sanremo, STANDING OVATION all’Ariston per Sal Da Vinci Sorprende che Carlo Conti non l’abbia minimamente menzionata/sottolineata… #SalDaVinci #Sanremo2026 x.com