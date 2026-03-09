Noi tenaci ed aggressivi Stellone si gode il sereno
L’allenatore di una squadra di calcio ha commentato la partita, sottolineando come nei primi venticinque minuti la squadra abbia avuto successo nell’attaccare in modo deciso, riuscendo a segnare due gol. Ha aggiunto che, da quel momento, la prestazione è rimasta buona, evidenziando impegno e ordine difensivo. La sua analisi si concentra sui momenti salienti e sulla gestione del gioco durante la partita.
"Nei primi venticinque minuti siamo stati bravi ad aggredirli alti e a trovare i due gol. Da lì in poi è stata una partita ottima sia a livello di sacrificio che di organizzazione difensiva. Mi è piaciuto lo spirito ma ci è mancata un po’ di qualità". Del 3 a 1 alla Juventus Next Gen a Stellone nel post gara è piaciuta soprattutto la tenacia grazie alla quale la Vis si è imposta: "Dopo un grande approccio siamo stati costretti ad abbassarci poiché abbiamo giocato con diversi calciatori che ancora non avevano recuperato a pieno dalla gara di mercoledì. Pozzi ci ha salvato in diverse circostanze. Il loro gol è stato poi provocato da un nostro errore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
