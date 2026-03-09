L’allenatore di una squadra di calcio ha commentato la partita, sottolineando come nei primi venticinque minuti la squadra abbia avuto successo nell’attaccare in modo deciso, riuscendo a segnare due gol. Ha aggiunto che, da quel momento, la prestazione è rimasta buona, evidenziando impegno e ordine difensivo. La sua analisi si concentra sui momenti salienti e sulla gestione del gioco durante la partita.

"Nei primi venticinque minuti siamo stati bravi ad aggredirli alti e a trovare i due gol. Da lì in poi è stata una partita ottima sia a livello di sacrificio che di organizzazione difensiva. Mi è piaciuto lo spirito ma ci è mancata un po’ di qualità". Del 3 a 1 alla Juventus Next Gen a Stellone nel post gara è piaciuta soprattutto la tenacia grazie alla quale la Vis si è imposta: "Dopo un grande approccio siamo stati costretti ad abbassarci poiché abbiamo giocato con diversi calciatori che ancora non avevano recuperato a pieno dalla gara di mercoledì. Pozzi ci ha salvato in diverse circostanze. Il loro gol è stato poi provocato da un nostro errore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Noi tenaci ed aggressivi". Stellone si gode il sereno

