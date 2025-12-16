Cerno a Radio Anch' io lancia l' allarme | L’islamismo radicale si infiltra fra sicurezza e giudici noi litighiamo e il fanatismo gode
Cerno a Radio Anch'io mette in guardia sull'infiltrazione dell'islamismo radicale nelle istituzioni italiane, evidenziando come alcuni leader religiosi all’interno delle comunità islamiche sfruttino il loro ruolo per diffondere messaggi estremisti. L’intervento sottolinea le difficoltà nel contrastare questa minaccia e il rischio che il fanatismo si sviluppi all’interno del paese.
"Alcune figure religiose che in Italia operano all'interno di comunità, di luoghi di culto, utilizzano il loro ruolo dentro la comunità islamica italiana per mandare messaggi che poi si manifestano e questo le indagini lo dimostrano. C'è un tema generale molto delicato, difficile chiudere in una in un'opinione o in un punto di vista netto, tra quello che è il reato che qualcuno può compiere istigando alla violenza e quello che è un fenomeno che sotto la superficie del nostro Paese, dietro la parola integrazione, dietro la parola libertà si sta formando e che è un sistema che ha nella propaganda islamista uno dei suoi capisaldi". Ilgiornale.it
RADIO ANCH IO 15 11 2016 il No di Berlusconi al Referendum rimette in piedi le Province
Cerno a Radio Anch'io lancia l'allarme: "L’islamismo radicale si infiltra fra sicurezza e giudici, noi litighiamo e il fanatismo gode" - "Non ci sono l'Imam di Torino e gli altri, c'è un complesso sistema di azione che vede figure differenti. ilgiornale.it
RAI RADIO 1 * “RADIO ANCH’IO” – 16/12 (07.30) : «L’ATTACCO TERRORISTICO A SYDNEY, L’IMAM MOHAMED SHAHIN NON SARÀ PIÙ ESPULSO / LA VITTORIA DI KAST IN CILE ... - (Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) – /// L’attacco terroristico a Sydney: totalmente imprevedibile o c’è qualcosa che non ha funzionato nel siste ... agenziagiornalisticaopinione.it
Lega - Salvini Premier. . Ora in onda su #RadioLibertà - Rassegna Stampa di Sammy Varin Martedì 16 Dicembre 2025 - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.