Cerno a Radio Anch'io mette in guardia sull'infiltrazione dell'islamismo radicale nelle istituzioni italiane, evidenziando come alcuni leader religiosi all’interno delle comunità islamiche sfruttino il loro ruolo per diffondere messaggi estremisti. L’intervento sottolinea le difficoltà nel contrastare questa minaccia e il rischio che il fanatismo si sviluppi all’interno del paese.

Cerno a Radio Anch'io lancia l'allarme: "L'islamismo radicale si infiltra fra sicurezza e giudici, noi litighiamo e il fanatismo gode"

"Alcune figure religiose che in Italia operano all'interno di comunità, di luoghi di culto, utilizzano il loro ruolo dentro la comunità islamica italiana per mandare messaggi che poi si manifestano e questo le indagini lo dimostrano. C'è un tema generale molto delicato, difficile chiudere in una in un'opinione o in un punto di vista netto, tra quello che è il reato che qualcuno può compiere istigando alla violenza e quello che è un fenomeno che sotto la superficie del nostro Paese, dietro la parola integrazione, dietro la parola libertà si sta formando e che è un sistema che ha nella propaganda islamista uno dei suoi capisaldi". Ilgiornale.it

Cerno a Radio Anch'io lancia l'allarme: "L'islamismo radicale si infiltra fra sicurezza e giudici, noi litighiamo e il fanatismo gode" - "Non ci sono l'Imam di Torino e gli altri, c'è un complesso sistema di azione che vede figure differenti.