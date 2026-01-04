Conte preferisce mantenere un tono tranquillo e diretto. In conferenza stampa, ha evitato di commentare il mercato, ricordando come l’anno passato abbia portato sfortuna: «Non ne parlo, l’anno scorso ho detto di non fare danni e abbiamo ceduto Kvaratshkelia, quindi meglio lasciar perdere». La sua attenzione resta sui risultati in campo, evitando discussioni su trasferimenti e strategie di mercato.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Non tocchiamo l’argomento mercato, l’anno scorso ho detto ‘non facciamo danni’ ed è stato dato via Kvaratshkelia quindi porta pure sfiga”. Così Antonio Conte, con una battuta, ai microfoni di Dazn nel post-partita di Lazio-Napoli. “C’è chi si deve occupare di questo che sa qual è il mio pensiero – ha proseguito l’allenatore –. È sotto gli occhi di tutti con chi lo stiamo facendo, chi potrà recuperare e chi farà fatica a recuperare. Io poi devo fare l’allenatore e devo ottimizzare le risorse che mi vengono date. La richiesta nei miei confronti è sempre altissima, cercherò insieme ai ragazzi di fare sempre del nostro meglio”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Conte si gode i tre punti ed evita il mercato: "Non ne parloo, l'anno scorso ha portato sfiga"

