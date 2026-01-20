Al Teatro Alaleona di Montegiorgio, prosegue la stagione con l’interpretazione di ‘Il Vedovo’. Sul palco, Massimo Ghini interpreta e dirige lo spettacolo, affiancato da Galatea Ranzi. L’evento rappresenta un’importante occasione culturale per la regione, offrendo al pubblico un’opera di grande valore artistico. La rappresentazione si inserisce nel calendario teatrale locale, contribuendo alla promozione della scena teatrale italiana.

Prosegue con un’altra esclusiva regionale la stagione del Teatro Domenico Alaleona di Montegiorgio, che oggi porterà in scena ‘ Il Vedovo ’, portato sul palco da Massimo Ghini che firma anche la regia e Galatea Ranzi. Tratto dal celebre film di Dino Risi, lo spettacolo ‘Il Vedovo’ è prima di tutto un omaggio al cinema italiano, che ha visto protagonisti due mostri sacri come Alberto Sordi e Franca Valeri, un ritorno alla quella che è stata definita la ‘ commedia all’italiana ’, che ha sempre catturato successi anche oltre i confini nazionali. In scena Alberto Nardi, un industriale romano, megalomane, ma con un pessimo senso degli affari, sposato con una ricca donna d’affari invece molto scaltra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Al teatro Alaleona oggi in scena ‘Il Vedovo’ con Massimo Ghini

Leggi anche: La stagione del teatro Pirandello entra nel vivo: in scena Massimo Ghini con "Il vedovo"

Teatro Verdi Il vedovo con Massimo GhiniIl teatro Verdi di Santa Croce ospiterà mercoledì 14 gennaio la rappresentazione di

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Teatro Alaleona, domenica sul palco arriva ’Amara’ - Al Teatro Domenico Alaleona di Montegiorgio arriva uno spettacolo che parla al femminile, si tratta di ‘Amara’ che vedrà in scena la montegiorgese Rebecca Liberati e Lucia Vichi. ilrestodelcarlino.it

Essere protagonisti della propria vita significa avere il coraggio di scegliersi, anche quando è difficile… Il 23 gennaio alle 21:00 nella cornice del nostro splendido teatro Alaleona, parleremo con lo scrittore Enrico Galiano di errori che diventano strade, di fragili - facebook.com facebook