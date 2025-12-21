Il mito torna a splendere Anello dell’alta velocità La Regione investe | 4 milioni per il restyling

La Regione ha annunciato un investimento di 4 milioni di euro per il restyling dell'anello dell'alta velocità, uno dei simboli principali del Tempio della velocità. L'intervento mira a valorizzare e preservare questa infrastruttura storica, contribuendo al contempo al miglioramento delle strutture e alla sicurezza. Il progetto rappresenta un passo importante nel mantenimento e nella promozione del patrimonio identitario del territorio. Il mito torna a splendere.

Quattro milioni di euro per riportare al centro del Tempio della velocità uno dei suoi simboli più importanti. Regione Lombardia ha deciso di investire sull' Anello dell'alta velocità dell'Autodromo di Monza, con le storiche Sopraelevate, grazie a un emendamento al bilancio di previsione 2026-2028 approvato ieri durante la discussione in Consiglio regionale. Un intervento che intreccia memoria sportiva, sicurezza infrastrutturale e prospettive di rilancio internazionale. Lo stanziamento porta la firma dei consiglieri regionali Alessia Villa (Fratelli d'Italia), Martina Sassoli (Lombardia Migliore), Fabrizio Figini (Forza Italia) e Alessandro Corbetti (Lega), tutti espressione della provincia di Monza e Brianza.

