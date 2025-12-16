Cadavere sui binari bloccata la circolazione dell’Alta Velocità Roma-Firenze

La circolazione dell’Alta Velocità Roma-Firenze è stata sospesa nei pressi di Chiusi, in provincia di Siena, a causa del ritrovamento di un cadavere sui binari. La linea regionale è anch’essa bloccata per consentire gli accertamenti delle autorità giudiziarie, in un’operazione che ha causato disagi ai viaggiatori.

Sospesa la circolazione ferroviaria in prossimità di Chiusi, in provincia di Siena, sulla linea Roma-Firenze dellAlta Velocità e sulla linea regionale per accertamenti dell’autorità giudiziaria dopo il ritrovamento di un cadavere sui binari. L’intervento è iniziato alle 9.35 ma Rfi fa sapere che. Firenzetoday.it

Morto sui binari, indagine in corso

Video Morto sui binari, indagine in corso
