Cadavere sui binari bloccata la circolazione dell’Alta Velocità Roma-Firenze

La circolazione dell’Alta Velocità Roma-Firenze è stata sospesa nei pressi di Chiusi, in provincia di Siena, a causa del ritrovamento di un cadavere sui binari. La linea regionale è anch’essa bloccata per consentire gli accertamenti delle autorità giudiziarie, in un’operazione che ha causato disagi ai viaggiatori.

