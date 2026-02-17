Nocera Inferiore a Villa dei Fiori il Carnevale diventa emozione

A Nocera Inferiore, questa mattina, il Carnevale ha trasformato Villa dei Fiori in un luogo di festa. La causa è il grande evento organizzato per i bambini, che hanno riempito i corridoi di palloncini e disegni colorati. Le sale si sono animate con musica allegra e risate, mentre coriandoli e bolle di sapone hanno volato ovunque, creando un’atmosfera vivace e spensierata.

Questa mattina a Villa dei Fiori i corridoi si sono riempiti di colori, le sale di musica, l'aria di coriandoli e bolle di sapone. Il "Carnevale del cuore" non è stato soltanto un evento ricreativo, ma un'esperienza vissuta intensamente da tutti. Protagonisti della giornata sono stati i pazienti affetti da disabilità gravi, sia del servizio residenziale che del semiresidenziale, che hanno partecipato con un entusiasmo capace di contagiare l'intera struttura. Maschere fantasiose, costumi ispirati a personaggi fiabeschi, sorrisi aperti e sguardi curiosi hanno dato vita a una festa autentica, dove ognuno ha trovato il proprio spazio.