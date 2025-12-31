Dal 1° gennaio 2026, la Bulgaria adotterà ufficialmente l'euro, sostituendo il lev. Questa transizione ha suscitato alcune preoccupazioni tra i cittadini, che temono un possibile aumento dei prezzi. La decisione rappresenta un passo importante nell'integrazione del paese nell'Eurozona, con implicazioni economiche e sociali da monitorare attentamente.

L'Eurozona avrà un nuovo inquilino. La Bulgaria adotterà da domani, 1° gennaio 2026, l'euro, salutando definitivamente il vecchio lev. Per i sostenitori del passaggio alla moneta unica si tratta di una mossa decisiva per sostenere il paese - che è il più povero dell'Unione, a cui ha aderito nel. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - La Bulgaria adotta l'euro, la preoccupazione dei cittadini: "Ci sarà un aumento dei prezzi"

Leggi anche: La Bulgaria adotta l’euro dal 2026 ma il 49% del Paese non è d’accordo

Leggi anche: Aumento dei prezzi dei servizi di streaming nel 2025: guida completa

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

La Bulgaria adotta l'euro. Ma c'è scetticismo.

La Bulgaria adotta l’euro dal 2026 ma il 49% del Paese non è d’accordo - Dal 1° gennaio 2026 anche la Bulgaria adotterà l’euro. quifinanza.it

Sofia adotta l'euro, ma mezza Bulgaria è scettica - Quello che cambierà sarà la valuta e anche la vita quotidiana della Bulgaria, che dal primo g ... ansa.it