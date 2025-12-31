La Bulgaria adotta l' euro la preoccupazione dei cittadini | Ci sarà un aumento dei prezzi
Dal 1° gennaio 2026, la Bulgaria adotterà ufficialmente l'euro, sostituendo il lev. Questa transizione ha suscitato alcune preoccupazioni tra i cittadini, che temono un possibile aumento dei prezzi. La decisione rappresenta un passo importante nell'integrazione del paese nell'Eurozona, con implicazioni economiche e sociali da monitorare attentamente.
L'Eurozona avrà un nuovo inquilino. La Bulgaria adotterà da domani, 1° gennaio 2026, l'euro, salutando definitivamente il vecchio lev. Per i sostenitori del passaggio alla moneta unica si tratta di una mossa decisiva per sostenere il paese - che è il più povero dell'Unione, a cui ha aderito nel. 🔗 Leggi su Today.it
La Bulgaria adotta l'euro. Ma c'è scetticismo.
