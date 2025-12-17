Napoli-Milan cresce la preoccupazione per Leao | le ultime novità da Riad

Le condizioni di Rafael Leao preoccupano in vista di Napoli-Milan. Il calciatore portoghese, presente a Riad, non si è ancora allenato con il gruppo, alimentando dubbi sulle sue disponibilità. La sfida si avvicina e il suo stato di salute resta un punto interrogativo che potrebbe influenzare pesantemente le strategie dei rossoneri. I prossimi aggiornamenti saranno decisivi per capire se Leao potrà scendere in campo.

Napoli-Milan, Allegri fa chiarezza sulle condizioni di Leao: “Ecco come sta”, poi sul mercato - Alla vigilia della semifinale di Supercoppa tra Napoli e Milan, Max Allegri ha tenuto la conferenza stampa per presentare la gara. spaziomilan.it

Milan - Napoli, cresce l'attesa - Le sfide tra Napoli e Milan sono sempre ricche di suggestioni e quella di domenica sera a San Siro non farà eccezione. rainews.it

PULISIC che SHOW, ALLEGRI batte CONTE Milan-Napoli 2-1 Serie A Enilive DAZN Highlights

Si parte giovedì alle 20 con Napoli-Milan in diretta esclusiva su Italia 1 #SportMediaset - facebook.com facebook

Si parte giovedì alle 20 con Napoli-Milan in diretta esclusiva su Italia 1 #SportMediaset #Supercoppa x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.