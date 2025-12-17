Napoli-Milan cresce la preoccupazione per Leao | le ultime novità da Riad
Le condizioni di Rafael Leao preoccupano in vista di Napoli-Milan. Il calciatore portoghese, presente a Riad, non si è ancora allenato con il gruppo, alimentando dubbi sulle sue disponibilità. La sfida si avvicina e il suo stato di salute resta un punto interrogativo che potrebbe influenzare pesantemente le strategie dei rossoneri. I prossimi aggiornamenti saranno decisivi per capire se Leao potrà scendere in campo.
Preoccupano non poco le condizioni di Rafael Leao in vista di Napoli-Milan: il portoghese a Riad non si.
