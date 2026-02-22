Giustizia al voto | Nordio spiega la riforma e stringe la mano a

Carlo Nordio ha presentato la nuova riforma della giustizia al voto, puntando a spiegare le modifiche e ad ascoltare le preoccupazioni delle famiglie. La sua visita a Modena ha attirato molte persone, che hanno posto domande e condiviso opinioni sul cambiamento in atto. Nordio ha anche stretto la mano ai cittadini, dimostrando attenzione alle esigenze locali. La discussione si è concentrata sulle conseguenze pratiche delle modifiche proposte. La presentazione ha coinvolto diverse associazioni della città.

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha portato il dibattito sulla riforma costituzionale della giustizia direttamente nella provincia modenese, incontrando un vasto pubblico alla Baia del Re domenica 22 febbraio 2026. L'evento ha segnato un momento di mobilitazione per Fratelli d'Italia in vista del referendum sulla questione. La partecipazione è stata significativa, con difficoltà di accesso alla sala dovute all'elevato numero di presenti. L'incontro ha avuto un'importanza particolare per la presenza di Barbara Degli Esposti, la madre di Alex Bonucchi, il giovane italiano deceduto in circostanze tragiche in Algeria.

Giustizia: Nordio punta al voto, riforma blindata e due CSMIl ministro Carlo Nordio ha dichiarato che il governo punta al voto e alla conferma della riforma della giustizia, motivando questa scelta con la volontà di consolidare le modifiche avviate.

Riforma Giustizia: Salvini chiede a Nordio e Gratteri un dibattito più sereno e costruttivo per un voto consapevole.Matteo Salvini ha sollecitato Nordio e Gratteri a mantenere un tono più tranquillo e costruttivo nel dibattito sulla riforma della giustizia, dopo le recenti tensioni tra le parti.

