Uno studio della Protezione Civile indica che il terreno di Niscemi potrebbe continuare a subire movimenti di frana. Le analisi recenti suggeriscono che l’area resta a rischio di ulteriori cedimenti, evidenziando una situazione ancora instabile. La Protezione Civile ha evidenziato la possibilità di nuovi spostamenti del terreno nella zona interessata.

Le ultime. Secondo uno studio della Protezione Civile, il territorio di Niscemi potrebbe essere soggetto a nuovi cedimenti. Nel dossier redatto da un gruppo di docenti dell’Università di Firenze coordinati da Nicola Casagli si evidenzia che «la scarpata principale che borda il paese è suscettibile di un’evoluzione che potrebbe coinvolgere ulteriori edifici posti in prossimità del margine instabile e compromettere in modo permanente tratti di viabilità strategica». Nonostante questo scenario di rischio, gli esperti sottolineano anche che «il centro presenta condizioni di sostanziale stabilità.». Le cause del disastro. Il rapporto, citato oggi dal Corriere della Sera, raccoglie analisi tecniche, ricostruzioni storiche, dati satellitari e valutazioni del rischio. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Niscemi, lo studio della Protezione Civile: la frana potrebbe avanzare ancora

