Niscemi la protezione civile | La frana è ancora attiva l' intera collina sta scendendo verso la piana

La frana di Niscemi continua a muoversi, con l'intera collina che si sposta verso la piana di Gela. La protezione civile monitora attentamente la situazione, che rimane critica. La zona è sotto costante osservazione per garantire la sicurezza dei residenti e valutare eventuali interventi necessari.

A Niscemi "è l'intera collina che sta scendendo verso la piana di Gela". A dirlo è stato il capo della protezione civile Fabio Ciciliano arrivato nel Comune in provincia di Caltanissetta per un sopralluogo nei territori della frana che ha provocato l'evacuazione di oltre 1.500 persone. "Significa.🔗 Leggi su Today.it

Approfondimenti su Niscemi Protezione Civile

La zona di Niscemi è interessata da una frana attiva che coinvolge l'intera collina, con un progressivo abbassamento verso la piana di Gela.

La frana di Niscemi prosegue in modo preoccupante, con l’intera collina che si sta muovendo verso la piana di Gela.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Niscemi, la collina scende verso la piana di Gela. «Frana ancora attiva, situazione critica»

Ultime notizie su Niscemi Protezione Civile

Argomenti discussi: Niscemi, frana nel quartiere Sante Croci: circa 500 evacuazioni e attivazione del sistema di Protezione civile regionale.; Frana a Niscemi, la Protezione civile: Tutte le case nel raggio di 50-70 metri andranno giù. È inevitabile; Allerta gialla, frana a Niscemi: evacuate 500 persone, un'altra in Liguria: interrotta Via Aurelia - Aggiornamento del 26 Gennaio delle ore 06:27; Frana a Niscemi, la protezione civile: Tutte le case entro 50-70 metri andranno giù Guarda il video e segui gli aggiornamenti sul maltempo in Italia qui ?? https://www.rainews.it/maratona/2026/01/allerta-gialla-frana-a-niscemi-evacuate-500-persone-liguria-i.

Niscemi, la Protezione civile lancia l’allarme dopo la frana: L’intera collina sta crollandoÈ una situazione sempre più grave e pericolosa quella di Niscemi, il Comune della provincia di Caltanissetta alle prese con una enorme faglia ormai lunga quattro chilometri nel suo quadrante occidenta ... unita.it

Ciclone Harry, emergenza frana a Niscemi: 1500 sfollati. Schlein: Usare un miliardo di euro stanziati per il Ponte sullo StrettoSchlein: Chiediamo che la situazione di Niscemi sia trattata nella sua specificità perchè è una situazione delicata, la frana è attiva ... affaritaliani.it

il capo del dipartimento della Protezione civile nazionale Fabio Ciciliano, che a Niscemi (Caltanissetta), partecipando alla riunione col presidente della Sicilia Renato Schifani e il capo della Protezione civile regionale ha dichiarato, in merito all’emergenza che - facebook.com facebook

Maltempo in Sicilia, il Capo della Protezione civile Ciciliano: "A Niscemi la frana è attiva e la situazione critica" Geologo: "La frattura è destinata ad avanzare. L'assetto verticale della parete non può resistere a causa del terreno sabbioso". #ANSA x.com