Frana a Niscemi la Protezione civile | L' intera collina sta crollando | Decine gli immobili inagibili
La frana a Niscemi ha causato il crollo di parti della collina, rendendo inagibili numerosi immobili. La Protezione civile ha confermato che le case rimaste integre sono ormai a rischio e non potranno più essere abitate. Un sopralluogo aereo ha evidenziato la delicatezza della situazione e la necessità di interventi tempestivi per tutelare la sicurezza dei cittadini.
Dopo il sopralluogo aereo nelle zone colpite dalla frana a Niscemi, la situazione appare ancora più drammatica. Il capo della protezione civile nazionale Fabio Ciciliano che ha sorvolato il territorio insieme al presidente della regione siciliana, Renato Schifani, ha sentenziato: "L'intera collina sta crollando sulla piana di Gela"., La frana, che resta ancora attiva, ha reso inagibili decine di immobili, imponendo la creazione di una zona rossa che arriva a 150 metri dall'inizio della "nicchia di distacco", cioè dalla zona asfaltata non crollata. "La situazione è particolarmente complessa - ha aggiunto Ciciliano - dopo un primo sopralluogo bisogna essere onesti: anche le case integre sull'orlo della frana non potranno più essere popolate. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
