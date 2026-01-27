Frana a Niscemi la Protezione civile | L' intera collina sta crollando | Decine gli immobili inagibili

La frana a Niscemi ha causato il crollo di parti della collina, rendendo inagibili numerosi immobili. La Protezione civile ha confermato che le case rimaste integre sono ormai a rischio e non potranno più essere abitate. Un sopralluogo aereo ha evidenziato la delicatezza della situazione e la necessità di interventi tempestivi per tutelare la sicurezza dei cittadini.

Dopo il sopralluogo aereo nelle zone colpite dalla frana a Niscemi, la situazione appare ancora più drammatica. Il capo della protezione civile nazionale Fabio Ciciliano che ha sorvolato il territorio insieme al presidente della regione siciliana, Renato Schifani, ha sentenziato: "L'intera collina sta crollando sulla piana di Gela"., La frana, che resta ancora attiva, ha reso inagibili decine di immobili, imponendo la creazione di una zona rossa che arriva a 150 metri dall'inizio della "nicchia di distacco", cioè dalla zona asfaltata non crollata. "La situazione è particolarmente complessa - ha aggiunto Ciciliano - dopo un primo sopralluogo bisogna essere onesti: anche le case integre sull'orlo della frana non potranno più essere popolate. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

La recente allerta di protezione civile evidenzia il rischio di crolli sulla collina di Niscemi, interessata dal maltempo.

In seguito alle intense piogge, la protezione civile segnala il rischio di crolli sulla collina di Niscemi.

Niscemi, frana attiva verso Gela. Ciciliano: «La situazione è critica». Evacuate 1500 persone, case non recuperabili«La frana è pienamente attiva e la situazione è critica». Lo ha detto il capo del dipartimento della protezione civile nazionale Fabio Ciciliano, ... ilmattino.it

Ciciliano: 'A Niscemi la frana è attiva e la situazione critica'La frana è pienamente attiva e la situazione è critica. ansa.it

Tg2. . A #Niscemi la frana continua. Oltre mille sfollati. Ad #Arenzano ancora iterrotta la #viaAurelia. Stato d'emergenza nelle regioni colpite, stanziati i primi 100 milioni. Previsto #maltempo al centro nord. Al #Tg2Rai ore 13,00 #27gennaio - facebook.com facebook

Sindaco di Niscemi, 'la tragedia della frana ci segna ma restiamo calmi'. Conti: 'siamo qui a gestire l'emergenza, il paese è monitorato' #ANSA x.com