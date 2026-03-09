Nino Frassica ‘sbeffeggia’ la Marini | Chiedo scusa a Valeria… Golino

Nino Frassica ha fatto una battuta rivolta a Valeria Marini e a Valeria Golino, chiedendo scusa a entrambe. La sua performance si è concentrata su un tono scherzoso e demenziale, che lo distingue nel panorama della comicità attuale. Il comico ha mostrato ancora una volta il suo stile caratteristico, attirando l’attenzione del pubblico con i suoi commenti irriverenti.

Nino Frassica si conferma un maestro della comicità demenziale, probabilmente il numero uno in circolazione oggi. Con buona pace di Valeria Marini, che nel vestire i panni dell’offesa ha di fatto ‘entusiasmato’ il genio del comico siciliano, che a modo suo non gliele ha mandate a dire. Tutto nasce da uno sketch di Frassica al Festival di Sanremo che ha preso di mira la Valeriona Nazionale e le sua labbra carnose e. rifatte! Una gag che alla diretta interessata non è proprio piaciuta e, a La Volta Buona, l’ha fatto duramente notare, parlando di parole troppo offensive e denigratorie, al punto da non trattenere le lacrime e ‘azzardare’ l’abbandono dello studio di Rai 1 in diretta. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

