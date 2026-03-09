Nino Frassica la nuova frecciata a Marini arriva in diretta tv | Chiedo scusa a Valeria Golino

Durante la trasmissione televisiva domenicale, un attore ha rivolto una battuta che ha portato Valeria Marini a chiedere pubblicamente scuse. L’attore si è rivolto a Valeria Marini e a un’attrice, chiedendo scusa a quest’ultima. La richiesta di scuse è avvenuta in diretta, rendendo evidente il momento di tensione tra i due. La puntata è andata in onda domenica 8 marzo.

Valeria Marini voleva le scuse pubbliche di Nino Frassica e alla fine le ha ottenute, in diretta tv durante la puntata di Che Tempo Che Fa in onda domenica 8 marzo. Scuse arrivate nel pieno stile irriverente del comico che già sui social, sempre a modo suo, aveva soddisfatto la richiesta della showgirl offesa per la gag con cui aveva ironizzato sugli effetti di un ritocchino alle labbra. Marini, quasi in lacrime, a La Volta Buona, aveva reso noto di aver ricevuto le scuse private di Frassica ma non quelle pubbliche. Allora ecco il gesto del comico: "Chiedo scusa a Valeria pubblicamente.

