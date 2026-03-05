Scusa Nino Frassica e il messaggio a Valeria Marini dopo Sanremo | cosa è successo

Dopo la performance a Sanremo 2026, Nino Frassica ha inviato un messaggio a Valeria Marini dicendo semplicemente

(Adnkronos) – "Scusa Valeria". Nino Frassica si scusa con Valeria Marini dopo la gag inscenata a Sanremo 2026. Il comico, accanto a Carlo Conti nella serata finale del Festival, ha ironizzato sulla showgirl. Frassica, sul palco dell'Ariston, ha interpretato Valeria Marini reduce da un intervento estetico alle labbra. La performance di Frassica non è stata apprezzata dalla showgirl, che ieri ha mostrato tutto il suo disappunto nello studio di La vita in diretta. "Frassica mi ha chiesto scusa in privato, non in pubblico", ha detto Valeria Marini, trattenendo a stento le lacrime e mostrando l'intenzione di abbandonare lo studio. Oggi, Frassica si esprime pubblicamente con un post su Instagram. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Valeria Marini in lacrime in tv: «La battuta di Nino Frassica a Sanremo è stata offensiva»Momenti di forte emozione in studio durante la trasmissione televisiva La volta buona.

