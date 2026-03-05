Nino Frassica si scusa con la Marini | Scusa Valeria E posta l’imitazione del 2019 dove lei rise di gusto – Il video

Nino Frassica ha pubblicato un video in cui si scusa con Valeria Marini, rivolgendole le parole «Scusa Valeria». Nel video, l’attore ha riproposto un’imitazione del 2019, durante la quale la showgirl aveva sorriso di gusto. La scena si inserisce nel contesto dello scontro pubblico tra i due, con Frassica che ha deciso di fare un passo indietro, anche se in modo personale.

Nuovo capitolo sullo scontro tra Nino Frassica e Valeria Marini. L’attore comico, che l’ha imitata a Sanremo si è scusato, ma a modo suo. « Scusa, Valeria », ha scritto sui social Frassica, ma il video a corredo del messaggio riprende una sua vecchia imitazione del 2019. Frassica riprende un’imitazione del 2019 (dove lei rise di gusto). Frassica riprende un video tornato virale nelle ultime ore che mostra una sua imitazione di Marini a Che Tempo Che Fa, molto simile a quella di Sanremo, per cui la soubrette si è arrabbiata e ha lasciato lo studio di “La Volta Buona” tra le lacrime. «Valeria si era appena operata alla bocca, parlava male, Maurizio (Costanzo, ndr) la intervista e le chiede come sta, e lei con queste labbra risponde», disse il comico. 🔗 Leggi su Open.online

