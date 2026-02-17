Taratata le pagelle della seconda puntata | Giuliano Sangiorgi vs Annalisa 4 la ninna nanna di Alessandra Amoroso 8
Paolo Bonolis ha deciso di condurre da solo la seconda puntata di Taratata, sorprendendo molti spettatori. La trasmissione ha attirato l’attenzione anche per le performance dei cantanti, tra cui la ninna nanna di Alessandra Amoroso, valutata con un punteggio di 8. Nel frattempo, Giuliano Sangiorgi e Annalisa si sono sfidati con giudizi severi, ricevendo rispettivamente un 4.
Ha stupito, e non poco, la scelta di Paolo Bonolis di ritrovarsi, solo, a condurre un programma come Taratata. Assoluta protagonista è la musica, con gli artisti a rubare la scena e lui chiamato a fare da coordinatore tra un’esibizione e l’altra. Sembra quasi lo scotto da pagare per poter ottenere quanto davvero desiderato, come il ritorno de Il senso della vita, paventato e non ancora concretizzato. Detto ciò, la seconda puntata è andata meglio della prima. Maggiore fluidità e coinvolgimento, al netto del fatto che è forse il format a creare qualche problema. Giuliano Sangiorgi vs Annalisa. Voto: 4. 🔗 Leggi su Dilei.it
Taratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8)
Annalisa riceve un 2 da Sangiorgi dopo aver tentato di cantare lo yodel, causando il suo insuccesso durante la gara.
Giorgia, Annalisa, Emma, Alessandra Amoroso e Ligabue tra le stelle dei due eventi musicali “Taratatà”
Giorgia, Annalisa, Emma, Alessandra Amoroso e Ligabue tra le stelle dei due eventi musicali "Taratatà"

Questa presentazione offre una panoramica dei principali artisti coinvolti negli eventi musicali "Taratatà", tra cui Alessandra Amoroso, Emma, Ligabue e Giorgia.
