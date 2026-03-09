Ninfa | estate notturna 20,75€ e prenotazioni obbligatorie

Il Giardino di Ninfa riapre il 21 marzo 2026, segnando l’inizio della nuova stagione. Per l’estate notturna, i biglietti costano 20,75 euro e le prenotazioni sono obbligatorie. La riapertura interessa la zona nel cuore della provincia di Latina, dove il giardino apre al pubblico dopo un periodo di chiusura.

Il Giardino di Ninfa riapre i cancelli il 21 marzo 2026, segnando l’inizio ufficiale della nuova stagione nel cuore della provincia di Latina. Otto ettari di natura selvaggia e rovine medievali accolgono visitatori da quel sabato fino a novembre, con un calendario estivo modificato che prevede aperture serali esclusive. La scelta di limitare gli accessi nelle ore diurne durante l’estate rappresenta una svolta radicale per la gestione del sito, mirata a proteggere la vegetazione e offrire un’esperienza notturna unica. I biglietti costano 15,75 euro in bassa stagione e salgono a 20,75 euro per le visite al tramonto nei mesi caldi, richiedendo sempre una prenotazione obbligatoria tramite il portale della Fondazione Caetani. 🔗 Leggi su Ameve.eu

