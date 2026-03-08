Oggi parliamo di Domenico Rea, scrittore napoletano nato nel 1921 e scomparso nel 1994. È autore di saggi, racconti e due romanzi, tra cui

Oggi vi parlo di un altro grande dimenticato, Domenico Rea, uno scrittore napoletano (nato nel 1921 a Napoli e morto nel ‘94 nella stessa città), che ha scritto saggi e racconti e soltanto due romanzi. Con il secondo vince nel ’93 il Premio Strega: Ninfa plebea (Leonardo Editore, 1992), che si svolge dalla seconda metà degli anni Trenta fino al 1945. Un romanzo profondamente napoletano, imbevuto di degrado e di sofferenza, di fatalismo, di innocenza perduta, di sogni e di soprusi. Una storia che fa indignare e addolorare, che commuove. Un grande romanzo sugli ultimi, sulla incolpevole bassezza, sulla forza del destino, sulle ingiustizie camuffate da generosità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La “Ninfa“ di Rea, il romanzo degli ultimi

Discussioni sull' argomento La Ninfa di Rea, il romanzo degli ultimi; Il potere scandaloso ma salvifico di Marianeve tra carità e condanna.

Ninfa plebea, dal libro alle scene. Lucia Rea: L’adattamento centra il messaggio del romanzoNinfa Plebea, il romanzo col quale Domenico Rea si aggiudicò il Premio Strega nel 1993, diventa uno spettacolo teatrale. In scena questa sera (alle 21) nella Sala Assoli, con un adattamento e la ... napoli.repubblica.it

