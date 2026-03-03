Progetto educativo nido e materna

L'amministrazione comunale di San Romano ha deciso di investire sulla qualità del sistema educativo locale, avviando un percorso di continuità tra il nido e la scuola dell'infanzia per bambini da zero a sei anni. Questa iniziativa mira a rafforzare il collegamento tra i servizi educativi, offrendo un percorso più coeso e strutturato per i piccoli utenti. La scelta riguarda tutto il territorio comunale.

L'amministrazione comunale di San Romano ha scelto di investire sulla qualità del sistema educativo locale, attivando un percorso di continuità 0–6 tra nido e scuola dell'infanzia. Il progetto prende avvio presso la Scuola dell'infanzia di San Romano, in collaborazione con l' Istituto Comprensivo di Piazza al Serchio, con l'obiettivo di rendere più graduale e curato il passaggio dei bambini dal Nido 0–3 alla Materna 3–6 anni. Si tratta di un intervento che punta a garantire stabilità e coerenza educativa in una fase delicata della crescita. Favorire la continuità significa, infatti, accompagnare i bambini senza brusche interruzioni, mantenendo un "filo" tra esperienze, abitudini, linguaggi e relazioni, così che il cambiamento non sia vissuto come una frattura ma come un'evoluzione naturale del percorso.