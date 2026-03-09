New York ordigni lanciati vicino casa del sindaco Mamdani | erano potenzialmente letali

A New York, durante una protesta anti-islam, un ordigno è stato lanciato vicino alla residenza del sindaco Mamdani da un contro-manifestante. Due persone coinvolte sono state arrestate e sono ora in custodia. L'ordigno, descritto come potenzialmente letale, ha generato allarme tra le forze dell'ordine e i presenti alla manifestazione.

Un ordigno è stato lanciato da un contro-manifestante durante una manifestazione anti-islam a New York sabato e due contro-manifestanti sono per questo in custodia. Lo scontro è avvenuto vicino casa del sindaco Zohran Mamdani durante una protesta organizzata dall'attivista di estrema destra Jake Lang per "fermare la conquista islamica di New York City". Secondo la polizia, si trattava di un ordigno improvvisato potenzialmente letale e l'oggetto conteneva dadi e bulloni. Inoltre, in un altro episodio, oggi la polizia ha dichiarato che sta indagando su un secondo ordigno sospetto trovato nella stessa zona dell'Upper East Side di Manhattan.