New York | ordigni al sindaco 6 fermati e 2 arrestati

Nella notte del 9 marzo 2026 a New York, una manifestazione contro l’Islam è degenerata in uno scontro fisico. Durante l’evento, sono stati trovati ordigni indirizzati al sindaco, portando a sei fermati e due arresti. La situazione ha generato grande preoccupazione tra le forze dell’ordine, che hanno intervenuto per contenere la violenza e mettere in sicurezza le persone presenti.

Un’onda di tensione ha investito New York in questa notte del 9 marzo 2026, quando una manifestazione contro l’Islam si è trasformata in uno scontro fisico. Nei pressi della residenza del sindaco Mamdani sono stati rinvenuti ordigni rudimentali, segno di un clima di minacce concrete. Seis persone sono state fermate durante gli scontri tra suprematisti e contromanifestanti, due delle quali hanno subito l’arresto immediato per accuse più gravi. La sicurezza urbana è scricchiolata da questo episodio che vede il primo cittadino al centro di un contesto carico di rischi reali. Le autorità hanno agito con rapidità nel neutralizzare la minaccia fisica rappresentata dagli esplosivi ritrovati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Due delle persone arrestate per il dispositivo esplosivo lanciato vicino casa del sindaco di New York Zohran Mamdani hanno ammesso di essere state ispirate dall'Isis. Lo riporta Cnn citando alcune fonti. Il capo della polizia ha detto che al momento l'incide - facebook.com facebook

Due ordigni vicino alla casa del sindaco di New York Mamdani. Uno lanciato durante una manifestazione anti-Islam, fermate due persone "ispirate dall'Isis" dice la Cnn #ANSA x.com