Oggi a New York si svolge il giuramento di Zohran Mamdani come primo sindaco di fede musulmana, davanti a migliaia di cittadini. L’evento segna un momento importante nella storia della città, con Mamdani che si impegna a guidare la metropoli verso un futuro di rinnovamento e inclusione. La cerimonia si tiene durante il tradizionale ‘block party’, simbolo di comunità e partecipazione.

(Adnkronos) – Zohran Mamdani giura oggi da sindaco di New York, il primo di fede musulmana, con la promessa di traghettare la metropoli verso "una nuova era". "Questo insediamento è la celebrazione del movimento che abbiamo costruito, del mandato che abbiamo vinto e della città che ci prepariamo a guidare" ha detto nei giorni scorsi . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Leggi anche: Rivoluzione Mamdani. Oggi New York vota il sindaco d’America

Leggi anche: Elezioni New York, oggi si vota per il nuovo sindaco, Trump contro Mamdani: “Neanche un dollaro se vince lui”

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

New York: il 1° gennaio giura Mamdani, in migliaia attesi al block party del sindaco; New York, Mamdani giura in una stazione della metropolitana abbandonata: primo giorno da sindaco; Svizzera, esplosione nel bar di una stazione sciistica. Ci sono morti e feriti gravi; New York: il 1° gennaio giura Mamdani, in migliaia attesi al block party del sindaco.

New York, Mamdani giura da sindaco: in migliaia oggi al 'block party' - Alla festa parteciperanno almeno 40mila persone, oltre a una lunga serie di artisti e celebrity della sinistra americana ... adnkronos.com