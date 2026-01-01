New York Mamdani giura da sindaco | in migliaia oggi al ‘block party’
Oggi a New York si svolge il giuramento di Zohran Mamdani come primo sindaco di fede musulmana, davanti a migliaia di cittadini. L’evento segna un momento importante nella storia della città, con Mamdani che si impegna a guidare la metropoli verso un futuro di rinnovamento e inclusione. La cerimonia si tiene durante il tradizionale ‘block party’, simbolo di comunità e partecipazione.
(Adnkronos) – Zohran Mamdani giura oggi da sindaco di New York, il primo di fede musulmana, con la promessa di traghettare la metropoli verso "una nuova era". "Questo insediamento è la celebrazione del movimento che abbiamo costruito, del mandato che abbiamo vinto e della città che ci prepariamo a guidare" ha detto nei giorni scorsi . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
