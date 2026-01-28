I candidati ai WGA Awards 2026 sono stati annunciati e le nomination mostrano alcune sorprese. Tra i film, “Hamnet” e “Peccatori” si contendono il premio per la miglior sceneggiatura, insieme a “Una battaglia dopo l’altra” e “Marty Supreme”. Per quanto riguarda la TV, invece, la serie di Vince Gilligan si distingue e guida la corsa con più nomination. La competizione si fa interessante e promette una serata ricca di sorprese.

I peccatori, Una battaglia dopo l'altra, Hamnet e Marty Supreme si assicurano una candidatura per la miglior sceneggiatura, mentre la serie di Vince Gilligan domina la sezione TV. Le sceneggiature dei titoli candidati all'Oscar I peccatori, Una battaglia dopo l'altra, Hamnet e Marty Supreme sono tra i candidati ai WGA Awards 2026, che vedono il dominio di Pluribus nella sezione dedicata alla televisione con ben quattro candidature. La categoria Sceneggiatura Non Originale della WGA ha rispecchiato esattamente le nomination agli Oscar 2026 annunciate la scorsa settimana, con Una battaglia dopo l'altra di Paul Thomas Anderson e Hamnet di Chloé Zhao e Maggie O'Farrell, a cui si sono aggiunti Frankenstein di Guillermo del Toro, Bugonia di Will Tracy e Train Dreams di Clint Bentley e Greg Kwedar. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Una battaglia dopo l'altra e Hamnet tra i candidati ai WGA Awards 2026, Pluribus guida la TV

Approfondimenti su WGA Awards 2026

Durante i Golden Globe Awards 2026, sono stati premiati “Una battaglia dopo l’altra” e “Hamnet – Nel nome del figlio” come principali riconoscimenti nel cinema, mentre la serie televisiva “Adolescence” ha conquistato numerosi premi, confermandosi come protagonista della stagione televisiva.

A marzo 2026 si terranno i SAG Awards, i premi del sindacato degli attori che riconoscono eccellenze nel cinema e nella televisione.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su WGA Awards 2026

Argomenti discussi: Oscar 2026, dominano le nomination I peccatori e Una battaglia dopo l'altra. Tutte le candidature; I film da Oscar arrivano su Sky: Sinners dal 26 gennaio, Una battaglia dopo l'altra è in Primafila; BAFTA, le nomination lanciano Una battaglia dopo l’altra, record per Leonardo DiCaprio; Golden Globe 2026, vince Una battaglia dopo l’altra.

Spettacolo BAFTA 2026, è «Una battaglia dopo l'altra» il film da battereCon 14 nomination, la pellicola di Paul Thomas Anderson guida la corsa per i BAFTA 2026, ma la competizione è agguerrita: dietro, titoli come «Sinners» e «Hamnet – Nel nome del figlio» fanno da sfondo ... bluewin.ch

Una battaglia dopo l'altra e Hamnet tra i candidati ai WGA Awards 2026, Pluribus guida la TVI peccatori, Una battaglia dopo l'altra, Hamnet e Marty Supreme si assicurano una candidatura per la miglior sceneggiatura, mentre la serie di Vince Gilligan domina la sezione TV. movieplayer.it

BAFTA nomination, continua il testa a testa tra Una battaglia dopo l'altra e I peccatori! Questa volta è una Una battaglia dopo l'altra in testa con 14 candidature, seguito con 13 da I peccatori. Seguono con 11 Hamnet e Marty Supreme, con 8 Frankenstein e Sen - facebook.com facebook

Chi vincerà l' #Oscars2026 per il miglior film Sinners, Una battaglia dopo l'altra o Hamnet In attesa della cerimonia di premiazione, ecco dove recuperare tutti i titoli al cinema o in streaming x.com