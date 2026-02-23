Bafta 2026 | trionfa Una battaglia dopo l’altra sorpresa Robert Aramayo premi a I peccatori e Hamnet ecco i vincitori

I Bafta 2026 incoronano Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson con sei premi, tra cui film e regia, a sorpresa Robert Aramayo miglior attore, con I peccatori e Hamnet conquistano premi importanti: ecco i vincitori. Ai Bafta 2026 è stata una serata con pochi scossoni apparenti ma con un finale capace di sorprendere platea e addetti ai lavori. I premi del cinema britannico hanno consacrato Una battaglia dopo l’altra come miglior film, consegnando a Paul Thomas Anderson anche i premi per la regia e la sceneggiatura non originale. In totale sei riconoscimenti, completati da fotografia, montaggio e dal premio a Sean Penn come miglior attore non protagonista. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

