Bafta 2026 | trionfa Una battaglia dopo l'altra sorpresa Robert Aramayo premi a I peccatori e Hamnet ecco i vincitori

Da spettacolo.eu 23 feb 2026

Robert Aramayo riceve il premio come miglior attore ai Bafta 2026, dopo essere stato scelto tra numerosi candidati. La vittoria arriva inaspettatamente, mentre il film
Bafta 2026: trionfa Una battaglia dopo l'altra, sorpresa Robert Aramayo, premi a I peccatori e Hamnet, ecco i vincitori

I Bafta 2026 incoronano Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson con sei premi, tra cui film e regia, a sorpresa Robert Aramayo miglior attore, con I peccatori e Hamnet conquistano premi importanti: ecco i vincitori. Ai Bafta 2026 è stata una serata con pochi scossoni apparenti ma con un finale capace di sorprendere platea e addetti ai lavori. I premi del cinema britannico hanno consacrato Una battaglia dopo l’altra come miglior film, consegnando a Paul Thomas Anderson anche i premi per la regia e la sceneggiatura non originale. In totale sei riconoscimenti, completati da fotografia, montaggio e dal premio a Sean Penn come miglior attore non protagonista. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

Argomenti discussi: BAFTA 2026, la lista completa dei vincitori; Bafta, trionfa Una battaglia dopo l'altra di Paul Thomas Anderson. Tutti i premi; BAFTA, trionfo da sei premi per 'One Battle After Another'; Una battaglia dopo l'altra trionfa ai BAFTA 2026, per DiCaprio e Chalamet sconfitta shock.

