Caso della capretta di Anagni inchiesta archiviata dal Gip | l' animale era già morto

Il Gip ha archiviato l'inchiesta sulla capretta di Anagni, stabilendo che l'animale era già morto al momento dei presunti abusi. La decisione mette fine alle indagini avviate dopo l'episodio avvenuto durante una festa di 18esimo nel mese di agosto 2023. Nessun reato è stato contestato e il procedimento giudiziario si conclude con un’archiviazione definitiva.

"La legge penale parla chiaro: accanirsi sulle spoglie di un animale già privo di vita non costituisce il reato di uccisione di animali" Nessun reato, l'inchiesta è chiusa. Si conclude con un'archiviazione definitiva il caso di cronaca che nell'agosto del 2023 aveva scosso l'opinione pubblica nazionale, portando alla sbarra un gruppo di giovani accusati di aver seviziato e ucciso una capretta durante una festa di 18esimo all'agriturismo "S. Isidoro" di Anagni. Il Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale di Frosinone, la Dott.ssa Ida Logoluso, ha sciolto le riserve e accolto la richiesta del Pubblico...