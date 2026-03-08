Non c’erano ambulanze disponibili tentò invano di portare la madre in ospedale con l’auto Figlia indagata per omicidio

La Procura di Foggia ha disposto un’autopsia sulla salma di Antonia Notarangelo, una donna di 76 anni di Vieste, deceduta il 31 agosto dello scorso anno. La figlia della vittima è indagata per omicidio, dopo che ha tentato di portare la madre in ospedale con l’auto, poiché non c’erano ambulanze disponibili.

La Procura di Foggia ha disposto l’autopsia sulla salma di Antonia Notarangelo, la donna di 76 anni di Vieste (Foggia) morta il 31 agosto dello scorso anno mentre la figlia stava cercando di portarla, in auto, in ospedale data l’assenza di ambulanze disponibili. Figlia che però ora, secondo quanto riporta Repubblica, è indagata con l’ accusa di concorso in omicidio colposo. Il pubblico ministero Matteo Stella della procura foggiana ha disposto la riesumazione della salma, per accertare le cause precise del decesso. Secondo quanto riporta Repubblica la figlia della 76enne figura indagata insieme ad altri tre sanitari. Il conferimento dell’incarico per lo svolgimento dell’esame autoptico è stato fissato per il 17 marzo (contestualmente l’esame si svolgerà presso il policlinico di Foggia). 🔗 Leggi su Open.online

Morì durante il trasporto in ospedale, indagata anche la figliaDopo un'ora di inutile attesa di un'ambulanza al pronto soccorso di Vieste, aveva deciso di portare per conto suo la mamma colta da un malore, nell'ospedale di San Giovanni Rotondo sperando che lì pot ...

