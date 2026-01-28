Decreto Riarmo il gioco di prestigio del governo | aiuti militari nel testo non nel titolo Le opposizioni | Buffonata

Domani la Commissione Esteri della Camera esaminerà il decreto Riarmo, che dovrebbe passare in aula la settimana prossima. Il governo ha inserito nel testo alcuni aiuti militari, anche se nel titolo non vengono chiamati così. Le opposizioni non ci stanno e parlano di “buffonata”. La discussione si prepara ad essere infuocata.

Domani la Commissione Esteri della Camera darà il via al decreto Riarmo, che poi arriverà in Aula la settimana successiva. Nel titolo non si parlerà di aiuti “militari” all’Ucraina, ma nel testo sì. La parola, infatti, è stata espunta mercoledì dopo il voto di un emendamento presentato dalla maggioranza e passato tra le proteste delle opposizioni. Con i dem Lia Quartapelle e Enzo Amendola in prima linea nel sostenere che tale modifica fosse inammissibile, visto che trasforma radicalmente il contenuto del decreto legge. Le opposizioni: “Una buffonata”. Se il Pd durante la seduta (lo scorso mercoledì) ha voluto criticare l’emendamento a prima firma del leghista Zoffili perché presupporrebbe un disimpegno dell’Italia nei confronti di Kiev (vedi l’intervento di Piero Fassino nella stessa riunione), Avs e i Cinque Stelle lo hanno letto semplicemente come una “buffonata” da parte del governo, un gioco di prestigio, per tenere dentro sia chi è per il sostegno all’Ucraina senza se e senza ma e chi non è d’accordo (leggi la Lega). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto Ucraina, che include misure relative agli aiuti militari e alla proroga delle autorizzazioni per cittadini ucraini.

Il decreto aiuti Ucraina ha subito modifiche rispetto alla prima bozza, in particolare nel titolo, dove è tornata la parola “militari”.

