Olimpiadi 2026 flash-mob contro Trump al consolato Usa a Milano | Non ti vogliamo

Un flash-mob davanti al consolato degli Stati Uniti a Milano ha portato un grande busto di Trump e uno striscione con la scritta “Trump out of Milan”. La protesta, organizzata dai giovani del centro sociale “Il cantiere”, si è concentrata sulla presenza dell’ex presidente americano nel contesto delle Olimpiadi 2026. Decine di partecipanti hanno gridato slogan e mostrato il loro dissenso, attirando l’attenzione dei passanti e delle forze dell’ordine presenti sul posto. La manifestazione si è conclusa senza incidenti.

Un flash-mob è andato in scena nel pomeriggio davanti al consolato Usa di Milano, dove alcune decine di giovani del centro sociale “Il cantiere” hanno portato un grosso busto raffigurante il presidente americano Donald Trump ed esposto uno striscione con la scritta “Trump out of Milan”. “Oggi siamo qui perché Donald Trump sarebbe potuto arrivare a Milano in seguito alla finale della squadra di hockey maschile alle Olimpiadi. In particolare, noi siamo venuti qua davanti al consolato americano perché Trump rappresenta esattamente il modello razzista, il modello fascista, la cultura della violenza che noi qua non vogliamo e la vogliamo sradicare dall’inizio alla fine”, ha spiegato Emma, una delle dimostranti. 🔗 Leggi su Lapresse.it Flash mob “Vogliamo prendere il treno!”, il flash mob di Legambiente CampaniaLegambiente Campania organizza un flash mob intitolato “Vogliamo prendere il treno!” per sensibilizzare sull’importanza della mobilità sostenibile. Salviamo Firenze: nuovo flash mob all’ex Teatro Comunale. “Vogliamo un 2026 libero dai cubi neri”Il Comitato Salviamo Firenze ha organizzato un nuovo flash mob davanti all’ex Teatro Comunale, simbolo delle problematiche urbanistiche e della speculazione nella città. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Olimpiadi, caschi con volti di atleti ucraini uccisi: flash mob per Heraskevych squalificato dal Cio; Un flashmob ai Giochi Olimpici Invernali di Anterselva dà voce al messaggio di Girls Wanted- talent over gender; Gli orologi più spettacolari visti alle Olimpiadi invernali 2026, tra cronografi e celebrity factor; Milano Cortina: da Anterselva un appello alla parità di genere. Olimpiadi, caschi con volti di atleti ucraini uccisi: flash mob per Heraskevych squalificato dal CioL'atleta a Milano in conferenza stampa: Non so che cosa ho violato, per gli allenamenti il casco andava bene. Intanto ha fatto ricorso al Tas. E i suoi compagni si sono inginocchiati a fine gara in ... milanotoday.it Greenpeace: i cinque cerchi in Duomo col petrolio che cola, contro Eni sponsor delle OlimpiadiFlash mob di Greenpeace in piazza del Duomo a Milano, giovedì mattina, nella giornata in cui la Fiamma olimpica entra in città (è attesa in serata proprio in Duomo) alla vigilia della cerimonia di ina ... milanotoday.it Flash Olimpiadi - facebook.com facebook #FLASH# RAI: PETRECCA SI DIMETTE DA DIRETTORE RAI SPORT, LASCIA DOPO OLIMPIADI. #lapresse #Petrecca #RaiSport x.com