Mo | flash mob Più Europa contro partecipazione Italia a Board of Peace
Alle 16.30, +Europa organizza un flashmob in piazza Montecitorio per protestare contro la presenza dell’Italia nel Board of Peace dedicato alla crisi di Gaza. La manifestazione nasce dal timore che questa partecipazione possa influenzare le decisioni italiane sulla questione. Centinaia di cittadini si riuniscono con cartelli e slogan per esprimere il loro dissenso.
Roma, 17 feb. (Adnkronos) - Alle 16.30 +Europa terrà un flashmob in piazza Montecitorio contro la partecipazione dell'Italia al Board Of Peace per Gaza. 🔗 Leggi su Iltempo.it
**Mo: Cremlino, 'presto per parlare partecipazione a Board of Peace per Gaza'**La Russia ha dichiarato di non avere ancora tutte le informazioni sull'iniziativa del Board of Peace per Gaza.
**Mo: tutte opposizioni firmano mozione, 'no a Italia in Board of Peace'**I rappresentanti delle opposizioni hanno firmato una mozione contro la partecipazione dell’Italia al Board of Peace, spinti dalla preoccupazione per il ruolo che il paese ricopre in questa arena internazionale.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Il flash mob dei medici. In 300 tra amici e sanitari per esprimere solidarietà: La salute non è un reato.
Gli studenti si tengono per mano, flash mob sulle strisce pedonali per chiedere più sicurezzaNiente lezione. Ma un flash mob e un corteo per le strade intorno al liceo scientifico Alberti, a Cagliari, per chiedere più sicurezza sulle strade. Duemila studenti delle superiori si sono presi per ... rainews.it
Flash mob in via Murri: Città 30 incompiuta. Ora più controlli. Larghetti: Ci sonoVia Murri è il simbolo della Città 30 incompiuta. Per questo il comitato Bologna 30 ha dato vita, ieri mattina, a un flash mob in strada all’altezza del civico 49 per protestare contro il mancato ... ilrestodelcarlino.it
Flash mob +Europa davanti a Ambasciata Usa a Roma contro presenza Ice a giochi olimpici facebook
Feder Mobile Flash 100 a 4,99 euro al mese: torna promo con 2 mesi inclusi x.com